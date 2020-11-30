В Ростове пенсионер расстрелял родственников из-за доли в гараже

В Ростове-на-Дону мужчина расстрелял своих родственников, не поделив с ними гараж.

Как сообщает "Московский комсомолец", 64-летний ростовчанин пришёл в госте к троюродной сестре и её супругу и завёл разговор о своём праве на долю в гараже. В ответ родственники предложили за его долю денежную компенсацию, но такой вариант пенсионера не устроил.

В итоге разговор перерос в конфликт, в ходе которого мужчина взял ружьё и расстрелял свою сестру и её мужа. От полученных ранений пара скончалась на месте.

Осознав содеянное, ростовчанин попытался свести счёты с жизнью, однако, неудачно. Сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.