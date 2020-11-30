Восьмилетний ребёнок случайно убил старшего брата во время игры

В Москве во время игры на детской площадке восьмилетний ребёнок случайно убил старшего брата.

Как сообщает gazeta.ru, трагедия произошла на Врачебном проезде 29 ноября. Дети играли, и восьмилетний мальчик подкинул палку высоко в воздух, после чего она упала на голову его десятилетнего брата.

Пострадавший ребёнок был госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии. Медики боролись за его жизнь, однако спасти мальчика не удалось. Спустя несколько часов он скончался.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы.