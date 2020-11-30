В Татарстане учительница начальных классов в ходе конфликта с супругом ударила его ножом.
Как сообщает портал vse42. ru, трагедия произошла во время застолья по случаю дня рождения нападавшей. На празднике присутствовали дети и супруг учительницы. В определённый момент между именинницей и её мужем возник конфликт, который перерос во взаимные оскорбления. В итоге женщина взяла со стола нож и ударила им супруга в грудь. За всем этим наблюдали дети супругов.
Пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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