Свидетель по делу Шамсутдинова рассказал об издевательствах офицера

В Чите во время судебного заседания по делу Рамиля Шамсутдинова свидетель рассказал об издевательствах со стороны офицера.

Как сообщает портал chita.ru, свидетель рассказал об издевательствах над солдатами со стороны лейтенанта Пьянкова. В частности, бывший сослуживец Шамсутдинова заявил, что видел как последнему офицер наносит удар. Он пояснил, что видел момент удара, потому что это произошло в туалете, где была открыта дверь.

Кроме того, свидетель рассказал о том, что офицер издевался над военнослужащими, лишая их сна. Со слов очевидца, лейтенант заставлял новобранцев учить устав по ночам, в то время как солдаты должны были отдыхать. Офицер, якобы, требовал с солдат дословного знания устава, и если они ошибались, когда рассказывали его наизусть, Пьянков заставлял их учить снова. Помимо этого, свидетель утверждает, что лейтенант несколько дней перед трагедией не давал спать Шамсутдинову.

Отмечается, что сторона обвинения попросила огласить в зале суда первоначальные показания свидетеля, в которых он рассказывал, что ударов не видел, а знал о них только со слов обвиняемого.

Позже, отвечая на уточняющие вопросы, свидетель показал, что сам момент удара не видел, а увидел только замах офицера.