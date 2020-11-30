Под Иваново 12-летний школьник упал с крыши пятиэтажного дома

В Ивановской области двенадцатилетний подросток упал с крыши пятиэтажного дома. Проводится проверка.

Как сообщает портал ivanovonews. ru, пострадавшего ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали в медучреждение.

В настоящее время по факту произошедшего прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям управляющей компании, которая не обеспечила ограничение доступа для посторонних на крышу дома.

Кроме того, проверка коснётся школы, где учится пострадавший ребёнок, а также органов системы профилактики.