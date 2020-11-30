В Ивановской области двенадцатилетний подросток упал с крыши пятиэтажного дома. Проводится проверка.
Как сообщает портал ivanovonews. ru, пострадавшего ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали в медучреждение.
В настоящее время по факту произошедшего прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям управляющей компании, которая не обеспечила ограничение доступа для посторонних на крышу дома.
Кроме того, проверка коснётся школы, где учится пострадавший ребёнок, а также органов системы профилактики.
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