Больной коронавирусом мужчина вернулся домой после собственной кремации

В Индии умершего от коронавируса мужчину кремировали, а позже он вернулся домой.

Как сообщает портал rzn.info, 75-летнего индийца госпитализировали после того, как его тест на ковид дал положительный результат. Спустя некоторое время сотрудники медучреждения сообщили родственникам больного о том, что он скончался, и выдали им его тело.

Отмечается, что родным показали тело на расстоянии и они не смогли его опознать. В соответствии с санитарными нормами и мерами безопасности, покойного выдали в полиэтиленовом пакете. В итоге, тело кремировали.

Семья была шокирована, когда из клиники позвонили и сообщили, что их родственник полностью излечился от опасного заболевания, и его можно забрать домой.

"Комсомольская правда" сообщает, что позже ы ситуации всё же удалось разобраться: в соседней палате также проходил лечение пожилой мужчина с коронавирусом. В больнице перепутали карточки и сообщили о смерти пациента не той семье.