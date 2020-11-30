В Саратове женщину и её четырёхлетнюю дочь нашли убитыми

В одной из квартир Октябрьского района Саратова обнаружены тела женщины и её четырёхлетней дочери с множественными колото-резанными ранами.

Как сообщает РИА "Новости", тела погибших обнаружил отец 38-летней местной жительницы. Он привёл домой внучку, старшую дочь погибшей, и обнаружил трупы.

Отмечается, что на профилактических учётах семья не состояла.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По поручению прокурора, надзорное ведомство проверит условия жизни и воспитания ребёнка, а также будет дана оценка работе органов профилактики.