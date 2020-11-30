В одной из квартир Октябрьского района Саратова обнаружены тела женщины и её четырёхлетней дочери с множественными колото-резанными ранами.
Как сообщает РИА "Новости", тела погибших обнаружил отец 38-летней местной жительницы. Он привёл домой внучку, старшую дочь погибшей, и обнаружил трупы.
Отмечается, что на профилактических учётах семья не состояла.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По поручению прокурора, надзорное ведомство проверит условия жизни и воспитания ребёнка, а также будет дана оценка работе органов профилактики.
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