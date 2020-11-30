Омич избил супругу замороженной рыбой

В Омской области мужчина избил супругу замороженной рыбой. Женщине потребовалась помощь медиков.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в селе Цветнополье Азовского района. У местного жителя и его супруги случился конфликт. Мужчине под руку попалась замороженная рыба, которой он и избил жену.

В итоге пострадавшая была доставлена в больницу с травмой головы и сломанным пальцем на руке.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что нападавший мужчина был ранее судим за кражи.