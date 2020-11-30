В многоквартирном жилом доме во Всеволожске прогремел взрыв

Во Всеволожске Ленинградской области жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за взрыва в одной из квартир.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл накануне в микрорайоне Южный. Взрыв прогремел в одной из квартир на двенадцатом этаже. В настоящее время специалисты ведут поиски пострадавших. Очевидцы отмечают, что сама квартира при взрыве сильно пострадала.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По некоторым данным, инцидент мог произойти из-за взрыва бытового газа в указанной квартире.