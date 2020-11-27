В норильском аэропорту дебошир отбивался бутылкой виски

В аэропорту Норильска пьяный пассажир сначала пытался пронести алкоголь в самолёт, а затем устроил дебош.

Как сообщает "Московский комсомолец", 24-летний мужчина должен был лететь в Красноярск, жителем которого является. Он попытался пронести на борт воздушного судна алкоголь, однако сотрудники аэропорта заметили это и пресекли его попытку.

В ответ неугомонный пассажир стал замахиваться на них бутылкой, а после этого разбил её о пол. В итоге, успокаивать красноярца пришлось полицейским.

На дебошира составили административные протоколы. В полётах ему было отказано.