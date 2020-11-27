В Туле мужчина предпочёл переехать жену, чем соглашаться на развод

В Туле местный житель дважды переехал автомобилем собственную жену после её решения о разводе.

Как сообщает портал sm. news, инцидент произошёл в октябре этого года.

Женщина, узнав что её безработный супруг изменяет, приняла решение о разводе. Её муж не захотел с этим мириться и стал регулярно угрожать ей расправой, обещал поджечь дом, в котором она жила.

В конце октября, возвращаясь на авто из кафе, туляк заметил свою супругу и совершил на неё наезд. Но этого ему показалось мало: спустя некоторое время агрессивный изменник вернулся и второй раз переехал женщину.

Пострадавшая была госпитализирована, в результате полученных повреждений ей ампутировали ногу.

В отношении мужа пострадавшей возбуждено уголовное дело.