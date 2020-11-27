В Туле местный житель дважды переехал автомобилем собственную жену после её решения о разводе.
Как сообщает портал sm. news, инцидент произошёл в октябре этого года.
Женщина, узнав что её безработный супруг изменяет, приняла решение о разводе. Её муж не захотел с этим мириться и стал регулярно угрожать ей расправой, обещал поджечь дом, в котором она жила.
В конце октября, возвращаясь на авто из кафе, туляк заметил свою супругу и совершил на неё наезд. Но этого ему показалось мало: спустя некоторое время агрессивный изменник вернулся и второй раз переехал женщину.
Пострадавшая была госпитализирована, в результате полученных повреждений ей ампутировали ногу.
В отношении мужа пострадавшей возбуждено уголовное дело.
Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?