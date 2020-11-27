В Новокузнецке мужчина угрожал взорвать здание администрации

В Новокузнецке мужчина, недовольный организацией пассажирских автобусных перевозок в городе, угрожал взорвать администрацию.

Как сообщает портал city-n.ru, инцидент произошёл 27 ноября. В администрации города раздался звонок. Мужской голос в трубке рассказал, что недоволен организацией пассажирских перевозок в городе. После этого он заявил, что "едет взрывать администрацию".

Сотрудники администрации сообщили об этом в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, обследовали здание и не обнаружили взрывных устройств.

В настоящее время стражи порядка заняты поисками звонившего гражданина.