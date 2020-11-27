В Санкт-Петербурге посетитель привокзальной столовой погиб, подавившись мясным блюдом во время трапезы.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл утром 27 ноября в заведении общепита на площади Восстания. Происходившие в кафе события попали на запись камеры наблюдения.
На кадрах видно, как мужчина хватается за горло и откашливается. К нему подошёл один из посетителей и поинтересовался, что происходит, после чего вызвал "скорую". Далее видно, как пострадавший падает на пол, и к нему уже никто не подходит.
По версии персонала заведения, посетитель был пьян.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
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