В Петербурге мужчина скончался, пообедав в привокзальном кафе

В Санкт-Петербурге посетитель привокзальной столовой погиб, подавившись мясным блюдом во время трапезы.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл утром 27 ноября в заведении общепита на площади Восстания. Происходившие в кафе события попали на запись камеры наблюдения.

На кадрах видно, как мужчина хватается за горло и откашливается. К нему подошёл один из посетителей и поинтересовался, что происходит, после чего вызвал "скорую". Далее видно, как пострадавший падает на пол, и к нему уже никто не подходит.

По версии персонала заведения, посетитель был пьян.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.