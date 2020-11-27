В Казани рабочий погиб во время строительства автопарковки

В Казани рабочий, задействованный на строительстве многоуровневой парковки, погиб при падении с высоты.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл на объекте, расположенном на улице Глушко. При строительстве автопарковки мужчина сорвался с высоты, и в результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте.

Издание business-gazeta. ru, сообщает, что погибший является гражданином Узбекистана.

В настоящее время по факту произошедшего прокуратура Советского района Казани проводит проверку.