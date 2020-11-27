В Казани рабочий, задействованный на строительстве многоуровневой парковки, погиб при падении с высоты.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл на объекте, расположенном на улице Глушко. При строительстве автопарковки мужчина сорвался с высоты, и в результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте.
Издание business-gazeta. ru, сообщает, что погибший является гражданином Узбекистана.
В настоящее время по факту произошедшего прокуратура Советского района Казани проводит проверку.
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