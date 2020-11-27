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Путин заявил о ликвидации экологической катастрофы в Усолье-Сибирском

Происшествия

В Усолье-Сибирском Иркутской области удалось избежать экологической катастрофы. К настоящему моменту ликвидированы опасные объекты, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил о ликвидации экологической катастрофы в Усолье-Сибирском

"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты ― это, конечно, главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми.

По сути удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", ― сказал он на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

В августе 2020 года из федерального бюджета были выделены средства для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском, где в 2018-м ввели режим ЧС в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промплощадки ООО "Усольехимпром". Это предприятие занималось производством химических веществ: трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий и др.

Завод был закрыт в 2010 году, однако свои обязательства по утилизации накопленного вреда экологии предприятие не выполнило. По оценке экспертов, почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

Автор: Екатерина Зудилина
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