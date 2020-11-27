Во время погони за автомобилем полицейский ранил подростка

В Адыгее во время погони за нарушителем ПДД полицейский ранил из табельного оружия 14-летнюю девочку.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 25 ноября. Полицейские преследовали нарушителя, который передвигался на автомобиле ВАЗ-2107. Он не остановился по требованию сотрудников ДПС, грубо нарушал ПДД, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, совершал опасные манёвры. На требования стражей порядка водитель не реагировал. Его поведение на дороге создавало опасность для других, и инспекторы вынуждены были применить табельное оружие.

Предупредительные выстрелы в воздух водитель тоже проигнорировал, и тогда полицейский несколько раз выстрелил в сторону автомобиля нарушителя. В результате водитель остановил транспортное средство и был задержан. Выяснилось, что в машине находилась 14-летняя девочка. В неё-то и попала пуля полицейского, ранив в поясничную область подростка. Полицейские оказали ребёнку первую помощь и доставили в больницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.