В Красноярске при ремонте коммуникационных сетей в подвале жилого дома обнаружили забетонированный труп человека.
Как сообщает портал vesti. ru, работники коммунальных служб наткнулись на замурованные в бетон кости 16 ноября. Останки были обнаружены под бетонной стяжкой. На месте также нашли спортивный костюм, шприцы и газету 2013 года.
Предварительно установлено, что погибший умер не своей смертью. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Оперативники устанавливают личность погибшего и время жестокого "погребения".
Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?