Забетонированное тело человека нашли в одном из домов Красноярска

В Красноярске при ремонте коммуникационных сетей в подвале жилого дома обнаружили забетонированный труп человека.

Как сообщает портал vesti. ru, работники коммунальных служб наткнулись на замурованные в бетон кости 16 ноября. Останки были обнаружены под бетонной стяжкой. На месте также нашли спортивный костюм, шприцы и газету 2013 года.

Предварительно установлено, что погибший умер не своей смертью. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Оперативники устанавливают личность погибшего и время жестокого "погребения".