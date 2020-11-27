Учитель устроил стрельбу в школе после конфликта с учеником

В Нальчике между учителем и учеником возник конфликт, после чего преподаватель открыл стрельбу в школе.

Как сообщает ТАСС, ученик повздорил с преподавателем по учебному вопросу. После этого школьник позвал двух своих родственников 26 и 36 лет, чтобы разобраться с учителем. В результате у мужчин произошла потасовка, в ходе которой преподаватель вышел на улицу, взял в машине травматический пистолет и вернулся в школу. В здании мужчина несколько раз выстрелил в воздух.

В настоящее время участники инцидента доставлены в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.