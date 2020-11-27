В Академии наук нашли тайник с оружием и боеприпасами

В подвальных помещениях Академии аграрных наук Украины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Как сообщает портал riafan.ru, в тайнике были обнаружены четыре ручных противотанковых гранатомёта, два автомата, взрывчатка, около 40 наступательных и оборонительных гранат, несколько пистолетов, артиллерийские снаряды и патроны к оружию.

Особая опасность заключалась в том, что тайник располагается в центре украинской столицы, где находится множество административных зданий, в том числе, органов власти.

В настоящее время продолжаются обыски, правоохранители проводят проверку.