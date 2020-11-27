В Екатеринбурге врачи проткнули 14-летней девочке лёгкое катетером. Во время операции по его извлечению она умерла.
Как сообщает портал vse42. ru, у девочки ещё в годовалом возрасте было обнаружено заболевание почек, в результате которого позже одну из них удалили. Через некоторое время вторая почка также перестала функционировать и подростку назначили гемодиализ.
Летом ребёнок и его мать прибыли в одну из уральских больниц на процедуру. Во время неё девочке с трёх попыток не смогли установить катетер. Женщина попросила направление на процедуру в другую клинику, но из-за пандемии ей отказали.
После проведённого гемодиализа ребёнка перевели в палату, но он стал жаловаться на боли, которые со временем усиливались. Сделав рентгеновский снимок, медики обнаружили, что катетер повредил лёгкое, и его необходимо срочно извлечь.
Операцию провели спустя несколько дней. Во время вмешательства у девочки открылось сильное кровотечение, в результате чего она скончалась.
По факту гибели ребёнка правоохранители возбудили уголовное дело.
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