На Урале девочка смертельно пострадала из-за врачей

В Екатеринбурге врачи проткнули 14-летней девочке лёгкое катетером. Во время операции по его извлечению она умерла.

Как сообщает портал vse42. ru, у девочки ещё в годовалом возрасте было обнаружено заболевание почек, в результате которого позже одну из них удалили. Через некоторое время вторая почка также перестала функционировать и подростку назначили гемодиализ.

Летом ребёнок и его мать прибыли в одну из уральских больниц на процедуру. Во время неё девочке с трёх попыток не смогли установить катетер. Женщина попросила направление на процедуру в другую клинику, но из-за пандемии ей отказали.

После проведённого гемодиализа ребёнка перевели в палату, но он стал жаловаться на боли, которые со временем усиливались. Сделав рентгеновский снимок, медики обнаружили, что катетер повредил лёгкое, и его необходимо срочно извлечь.

Операцию провели спустя несколько дней. Во время вмешательства у девочки открылось сильное кровотечение, в результате чего она скончалась.

По факту гибели ребёнка правоохранители возбудили уголовное дело.