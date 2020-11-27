Мужчина убил односельчанина за просьбу закурить

В Красноярском крае мужчина убил своего односельчанина после того, как тот попросил закурить.

Как сообщает портал trk7.ru, инцидент произошёл в конце июля этого года. Ночью нетрезвый житель Усть-Абаканского района встретил у магазина двух мужчин, которые также были пьяны. Один из них попросил у селянина закурить и стал оскорблять его. В результате началась драка, в процессе которой оскорблённый мужчина дважды ударил по голове товарища оскорбившего его мужчины, тот упал и ударился головой об асфальт.

В итоге пострадавшего госпитализировали, но от полученной открытой черепно-мозговой травмы он скончался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Теперь селянину грозит до двух лет лишения свободы.