В Крыму женщина припомнила персоналу кафе старую обиду и подожгла заведение. Теперь ей грозит тюремный срок.
Как сообщает портал vesti92.ru, у подозреваемой был конфликт с персоналом кафе ещё несколько лет назад, тогда ей не понравилось обслуживание. Недавно, проходя мимо заведения общепита, дама вспомнила старую обиду и подожгла шторы, которые закрывали окна кафе снаружи, в результате чего начался пожар.
После задержания женщина рассказала, что надеялась, что начавшийся дождь погасит пламя, не причинив кафе серьёзного ущерба.
Теперь поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.
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