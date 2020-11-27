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В Крыму женщина подожгла кафе из-за плохого обслуживания

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Крыму женщина припомнила персоналу кафе старую обиду и подожгла заведение. Теперь ей грозит тюремный срок.

Как сообщает портал vesti92.ru, у подозреваемой был конфликт с персоналом кафе ещё несколько лет назад, тогда ей не понравилось обслуживание. Недавно, проходя мимо заведения общепита, дама вспомнила старую обиду и подожгла шторы, которые закрывали окна кафе снаружи, в результате чего начался пожар.

После задержания женщина рассказала, что надеялась, что начавшийся дождь погасит пламя, не причинив кафе серьёзного ущерба.

Теперь поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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