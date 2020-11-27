После укуса паука мужчина лишился обеих ног

В Украине мужчина работал на даче, и в это время его укусил ядовитый паук. В результате пострадавший лишился ног.

Как сообщают "Известия", жертвой насекомого стал 54-летний электромонтёр из Никополя. Мужчина занимался обрезкой винограда на своём дачном участке, ив какой-то момент его укусил паук. В итоге пострадавший оказался в реанимации, где ему ампутировали обе ноги. Сейчас мужчина продолжает лечение.

По информации издания, вероятно, на украинца напал желтосумный колющий паук семейства Eutichuridaе, который недавно был замечен в южных регионах страны. Специалисты считают этого паука одним из самых опасных в Европе.