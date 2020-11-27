В Калининграде мужчина убил бывшую супругу и себя

В Калининграде мужчина расстрелял бывшую супругу из охотничьего карабина, а позже покончил с собой.

Как сообщает ТАСС, пара была в разводе с прошлого года. У погибшей женщины было двое детей, её бывший супруг — отец младшего из них. После развода, несколько месяцев назад, женщина с детьми переехала в Калининград из Кемеровской области.

Мужчина подкараулил свою жертву у дома на улице Чернышевского и выстрелил в неё около шести раз из охотничьего карабина. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого мужчина покончил с собой.

В настоящее время следствие изучает все обстоятельства произошедшего.