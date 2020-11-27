Под Красноярском вахтовики после карантина угодили в психбольницу

В Красноярском крае вахтовики после карантина вместо выхода на работу угодили в психиатрическую больницу.

Как сообщает портал runews24. ru, 10 работников после прибытия в компанию проходили обязательный двухнедельный карантин. После него мужчины должны были выйти на работу на один из объектов компании-работодателя.

Однако после карантина работники к своим обязанностям не приступили, а вместо этого оказались в психиатрической больнице. Как пояснил работодатель, это связано с тем, что мужчины, находясь на карантине, злоупотребляли алкоголем, потому и оказались в диспансере.

Между тем нахождение в изоляции считается рабочим временем, а употребление спиртного на работе категорически запрещено.