В Армении найдено тело российского военнослужащего-контрактника

В Армении было найдено тело российского солдата-контрактника без признаков насильственной смерти.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл вне территории воинской части. Тело военнослужащего обнаружили по месту его проживания. В настоящее время сотрудники российской военной базы Южного военного округа в Армении совместно с правоохранителями проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Недавно "Правда.ру" сообщала, что при буксировке военной техники в Абхазии погиб российский солдат-контрактник.