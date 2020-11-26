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В Армении найдено тело российского военнослужащего-контрактника

Происшествия

В Армении было найдено тело российского солдата-контрактника без признаков насильственной смерти.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл вне территории воинской части. Тело военнослужащего обнаружили по месту его проживания. В настоящее время сотрудники российской военной базы Южного военного округа в Армении совместно с правоохранителями проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Недавно "Правда.ру" сообщала, что при буксировке военной техники в Абхазии погиб российский солдат-контрактник.

Автор: Максим Щегольков
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