В Ивановской области мать избавилась от новорождённой дочери

В Ивановской области следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, убившей своего новорождённого ребёнка.

Как сообщает ТАСС, чудовищное преступление произошло 25 ноября. Установлено, что 37-летняя женщина самостоятельно в домашних условиях родила жизнеспособного ребёнка. После этого мать девочки выбросила её в выгребную яму, где малышка скончалась.

В настоящее время следственный отдел регионального управления следственного комитета возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет колонии.