В Ивановской области следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, убившей своего новорождённого ребёнка.
Как сообщает ТАСС, чудовищное преступление произошло 25 ноября. Установлено, что 37-летняя женщина самостоятельно в домашних условиях родила жизнеспособного ребёнка. После этого мать девочки выбросила её в выгребную яму, где малышка скончалась.
В настоящее время следственный отдел регионального управления следственного комитета возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет колонии.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.