В Калужской области мать во время кормления избила двухлетнего ребёнка ремнём. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
Как сообщает ТАСС, у пострадавшего малыша были обнаружены множественные телесные повреждения. Несмотря на ухудшение состояния мальчика, женщина не обращалась за медпомощью, пока не вмешались правоохранители и специалисты социального центра.
В настоящее время в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.