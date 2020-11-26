На мать двухлетнего ребёнка возбудили уголовное дело

В Калужской области мать во время кормления избила двухлетнего ребёнка ремнём. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Как сообщает ТАСС, у пострадавшего малыша были обнаружены множественные телесные повреждения. Несмотря на ухудшение состояния мальчика, женщина не обращалась за медпомощью, пока не вмешались правоохранители и специалисты социального центра.

В настоящее время в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.