В Чите подполковника Вооружённых сил приговорили к сроку за незаконную охоту на лебедей.
Как сообщает портал vesti.ru, в апреле этого года браконьеров в военной форме заметили жители села Колочное, и сняли их действия на видео. Охотники, заметив селян, поспешили удалиться на иномарке.
Одного лебедя браконьеры убили, лебёдку они ранили, позже её спасли в питомнике.
Запись, которую сделали местные жители, помогла установить личности браконьеров: ими оказались военнослужащие 120-го гвардейского отдельного смешанного полка.
В итоге, подполковника Вооружённых сил приговорили к трём годам колонии-поселения. Дело в отношении ещё одного браконьера было закрыто "по нереабилитирующему основанию".
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.