Подполковник Вооружённых сил получил срок за охоту на лебедей

В Чите подполковника Вооружённых сил приговорили к сроку за незаконную охоту на лебедей.

Как сообщает портал vesti.ru, в апреле этого года браконьеров в военной форме заметили жители села Колочное, и сняли их действия на видео. Охотники, заметив селян, поспешили удалиться на иномарке.

Одного лебедя браконьеры убили, лебёдку они ранили, позже её спасли в питомнике.

Запись, которую сделали местные жители, помогла установить личности браконьеров: ими оказались военнослужащие 120-го гвардейского отдельного смешанного полка.

В итоге, подполковника Вооружённых сил приговорили к трём годам колонии-поселения. Дело в отношении ещё одного браконьера было закрыто "по нереабилитирующему основанию".