В Уфе сын до смерти забил мать газовым ключом

В Уфе местный житель убил собственную мать газовым ключом и сутки просидел с её телом дома.

Как сообщает портал ufacitynews. ru, инцидент произошёл 23 ноября в Калининском районе. По версии следствия, 47-летний местный житель, не имея видимых на то причин, до смерти забил газовым ключом собственную мать.

После совершения преступления мужчина сутки просидел дома рядом с телом убитой матери.

О преступлении сообщил племянник мужчины, который пришёл к нему в гости и обнаружил убитую родственницу. Молодой человек тут же вызвал полицию.

Уфимец сознался в совершении преступления. В настоящее время он находится в психиатрической больнице.