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За убийство и угон саратовец получил пожизненный срок

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Саратове мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство работодателя и угон автомобиля знакомого.

За убийство и угон саратовец получил пожизненный срок

Как сообщает портал sarnovosti. ru, преступления были совершены год назад. В октябре 2019-го ранее судимый местный житель согласился сделать ремонт в доме 44-летнего саратовца. Вскоре работник узнал, что его наниматель располагает крупной суммой денег от продажи недвижимости.

В ноябре рабочий, будучи пьяным, пробрался в дом нанимателя и стал искать деньги. Вскоре вернулся собственник. Увидев его, незадачливый вор схватил со стола нож и несколько раз ударил им вошедшего мужчину. Пострадавший скончался на месте. Преступник забрал у погибшего телефон, а также ценности из дома почти на 12 тысяч рублей, а затем скрылся.

Оперативники задержали саратовца в тот же день. В ходе расследования выяснилось, что помимо убийства, подозреваемый совершил угон "Газели" у  своего знакомого. На автомобиле он умудрился устроить ДТП.

В итоге суд приговорил задержанного к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Александр Михайлов
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