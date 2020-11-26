На Урале пенсионерка погибла, упав в траншею для прокладки труб

На Урале пенсионерка упала в траншею, сделанную для прокладки водопроводных труб, и погибла.

Как сообщает портал sm.news, инцидент произошёл 25 ноября в Волчанске. Рядом с домом 68-летней пенсионерки находилась траншея для прокладки труб холодного водоснабжения. В неё и упала пожилая женщина. В результате, она погибла.

Известно, что в районе, где проходила траншея, не было освещения. Кроме того, подрядная организация, которая выполняла работы, не установила необходимые ограждения, чтобы обезопасить жителей улицы от падения. Отмечается, что теперь подрядчика могут привлечь к уголовной ответственности.