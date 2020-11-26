В Саянске дедушка умер за рулём "Нивы", спровоцировав ДТП

В Саянске 81-летний пенсионер умер за рулём "Нивы" во время движения автомобиля и устроил ДТП.

Как сообщает портал irkutskmedia. ru, инцидент произошёл 24 ноября в Иркутской области. Пенсионер и его супруга передвигались по городу на автомобиле "Нива". Внезапно дедушка почувствовал себя плохо и потерял сознание. Отечественный внедорожник остался без управления, проехал на запрещённый сигнал светофора и врезался в иномарку.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 81-летнего водителя. Его супругу и водителя иномарки госпитализировали, а позже отправили на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего проводится проверка.