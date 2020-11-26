Под Новосибирском пассажир избил водителя автобуса и порвал ему ухо

В Бердске пассажир автобуса избил водителя и порвал ему ухо за требование надеть маску.

Как сообщает портал nsktv.ru, инцидент произошёл накануне в автобусе, следовавшем по маршруту №1. Водитель и 60-летний пассажир на протяжении восьми остановок конфликтовали из-за того, что у последнего не оказалось маски, и он отказался её надевать, когда ему её предложили.

В итоге на одной из остановок пассажир ударил водителя бутылкой, порвал ему ухо и вышел из маршрутки.

После этого водитель обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои, там же ему зашили ухо.