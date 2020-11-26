Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Прощание с Марадоной посетят около миллиона человек
В "Грузинской мечте" высказались о внеочередных выборах
Меладзе возглавил атирейтинг артистов новогодних огоньков
Мэры Варшавы и Будапешта дали урок политического пиара
Виллаш-Боаш предложил навсегда вывести номер Марадоны из обращения
Теперь "безвиз": украинцев ждут в гости на Сент-Винсенте и Гренадинах
Процесс передачи власти в США запущен и будет лишь набирать обороты
Собчак оценила статью о подруге президента с дочерью, похожей на Путина
В Иране заинтересовались "Спутником V"

В индийском городке тигр устроил охоту на людей

Происшествия

Бенгальский тигр забрёл в индийский город Тезпур (штат Ассам) и устроил охоту на людей.

В индийском городке тигр устроил охоту на людей

Об этом сообщает местный портал Times Now.

По данным журналистов, серьёзно ранены два человека.

Видеозапись, опубликованная на портале, показывает момент, когда тигр прыгает на человека и оба падают с высоты около 4,5 метров.

Власти города считают, что хищник сбежал из природного заповедника. Правда, пока не установлено, из какого именно:

 Национальный парк Казиранга и лесной заповедник Намери кажутся им наиболее вероятными.

Для того, чтобы поймать тигра, в район была направлена команда ветеринаров и другой персонал лесной службы.

Между тем задача успокоить или усыпить животное очень сложная:

"Легко успокоить тигра, если он ограничен зданием. Но это становится трудным, когда большой кошачий бродит на открытом воздухе. После выстрела из дротика тигр может убежать и напасть на других людей", - пояснил П. Сивакумар, сотрудник Лесной службы города Тезпур.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
"Они постоянно врут": Астахов разбирается в деле вдовы Баталова
"Мы слышим крик польских женщин": Европарламент обсудил запрет абортов
Прощание с Марадоной посетят около миллиона человек
В индийском городке тигр устроил охоту на людей
В "Грузинской мечте" высказались о внеочередных выборах
Меладзе возглавил атирейтинг артистов новогодних огоньков
Мэры Варшавы и Будапешта дали урок политического пиара
Виллаш-Боаш предложил навсегда вывести номер Марадоны из обращения
Теперь "безвиз": украинцев ждут в гости на Сент-Винсенте и Гренадинах
В Калининграде первокласснице прооперировали здоровую руку
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный

Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.

Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Российский шоу-бизнес
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Здоровье
Врач перечислил смертельные симптомы коронавируса
Новости футбола
Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова
Игорь Буккер В египетском храме нашли неизвестные созвездия Игорь Буккер Любовь Степушова Канадские украинцы нашли способ наказать Лукашенко Любовь Степушова Олег Артюков Чудеса на виражах: что происходит в Хабаровске Олег Артюков
Комментарии
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Тело туриста два дня пролежало в отеле Турции
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников