В индийском городке тигр устроил охоту на людей

Бенгальский тигр забрёл в индийский город Тезпур (штат Ассам) и устроил охоту на людей.
Об этом сообщает местный портал Times Now.
По данным журналистов, серьёзно ранены два человека.
Видеозапись, опубликованная на портале, показывает момент, когда тигр прыгает на человека и оба падают с высоты около 4,5 метров.
Власти города считают, что хищник сбежал из природного заповедника. Правда, пока не установлено, из какого именно:
Национальный парк Казиранга и лесной заповедник Намери кажутся им наиболее вероятными.
Для того, чтобы поймать тигра, в район была направлена команда ветеринаров и другой персонал лесной службы.
Между тем задача успокоить или усыпить животное очень сложная:
"Легко успокоить тигра, если он ограничен зданием. Но это становится трудным, когда большой кошачий бродит на открытом воздухе. После выстрела из дротика тигр может убежать и напасть на других людей", - пояснил П. Сивакумар, сотрудник Лесной службы города Тезпур.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.