В индийском городке тигр устроил охоту на людей

Бенгальский тигр забрёл в индийский город Тезпур (штат Ассам) и устроил охоту на людей.

Об этом сообщает местный портал Times Now.

По данным журналистов, серьёзно ранены два человека.

Видеозапись, опубликованная на портале, показывает момент, когда тигр прыгает на человека и оба падают с высоты около 4,5 метров.

Власти города считают, что хищник сбежал из природного заповедника. Правда, пока не установлено, из какого именно:

Национальный парк Казиранга и лесной заповедник Намери кажутся им наиболее вероятными.

Для того, чтобы поймать тигра, в район была направлена команда ветеринаров и другой персонал лесной службы.

Между тем задача успокоить или усыпить животное очень сложная: