В Калининграде первокласснице прооперировали здоровую руку

В Калининграде доктор по ошибке прооперировал девочке здоровую руку. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.

Как сообщает РИА "Новости", об инциденте рассказала мать девочки. С её слов, ребёнка госпитализировали в местную детскую больницу для проведения операции по извлечению из руки спиц после перелома.

Операция сильно затянулась, а когда девочку вывезли из операционной, женщина заметила, что у её дочери перебинтована не та рука. При этом медик, проводивший операцию, рассказал, что спиц не нашёл и потребуется ещё одно вмешательство. На недоумение женщины по этому поводу врач ответил, что допустил ошибку и при желании они могут поменять врача.

Женщина рассказала, что ребёнок жалуется на некогда здоровую руку, плохо шевелит пальцами. Накануне состоялась повторная операция, которую проводил завотделением.

Мать пострадавшего ребёнка обратилась в Следственный комитет и полицию. Кроме того, она подала жалобу в местный минздрав, однако оттуда ответа не последовало.