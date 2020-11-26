В Саратовской области из-за печного отопления погибли три человека

В Саратовской области двое мужчин и женщина отравились угарным газом из-за неправильного использования печного отопления.

Как сообщает РИА "Новости", трагедия произошла в Екатериновском районе. Тела погибших обнаружил брат одного из них. Мужчина пришёл навестить 62-летнего родственника, но на стук в дверь никто не ответил. Тогда мужчина вошёл в дом и увидел тела своего брата, его 66-летней супруги и своего 39-летнего племянника. Мужчина обратился в полицию.

Прибывшие на место правоохранители признаков насильственной смерти не обнаружили. Отмечается, что в доме печное отопление, шибер был закрыт. В качестве основной версии гибели людей рассматривается отравление продуктами горения.