На Сахалине местный житель вытолкал из автобуса ребёнка на улицу

В Сахалине пассажир автобуса вытолкнул мальчика из маршрутки на дорогу. Автобус продолжил движение дальше.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл в Южно-Сахалинске 25 ноября. Мать ребёнка рассказала, что со слов её сына, в переполненный автобус на одной из остановок вошёл мужчина крупной комплекции и вытолкнул 11-летнего мальчика из салона на дорогу. После этого автобус продолжил движение.

Отмечается, что ребёнок получил ушибы. Его мать заявила, что не будет подавать жалобу на перевозчика, поскольку водитель в этой ситуации не виноват. С её слов, она рассказала о происшествии, чтобы призвать людей проявлять взаимную вежливость.