Под Иркутском дети сообщили о своём похищении, хотя их никто не похищал

В Иркутской области дети позвонили в полицию и рассказали, что их похитили. Однако, на самом деле их никто не похищал.

Как сообщает портал altairk.ru, инцидент произошёл в одном из посёлков Иркутского района 22 ноября. Двое мальчиков позвонили в полицию и рассказали, что их похитили. Стражи порядка оперативно определили место нахождения абонента и выехали на место.

Оказалось, что 12-летних подростков никто не похищал.

В настоящее время комиссия по делам несовершеннолетних решает вопрос о постановке детей на профилактический учёт, специалисты проводят работу с мальчиками. С родителями также проводится работа.