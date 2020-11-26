В Иркутской области дети позвонили в полицию и рассказали, что их похитили. Однако, на самом деле их никто не похищал.
Как сообщает портал altairk.ru, инцидент произошёл в одном из посёлков Иркутского района 22 ноября. Двое мальчиков позвонили в полицию и рассказали, что их похитили. Стражи порядка оперативно определили место нахождения абонента и выехали на место.
Оказалось, что 12-летних подростков никто не похищал.
В настоящее время комиссия по делам несовершеннолетних решает вопрос о постановке детей на профилактический учёт, специалисты проводят работу с мальчиками. С родителями также проводится работа.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.