Первый в этом сезоне рыбак провалился под лёд на Сахалине

На Сахалине первый в этом сезоне рыбак провалился под лёд. Мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды.

Как сообщает портал regnum.ru, инцидент произошёл в Корсаковском районе на озере Буссе 26 ноября. Видео инцидента разошлось в местных группах в соцсетях и мессенджерах. На кадрах видно, как мужчина провалился в ледяную воду и самостоятельно из неё выбрался. Несмотря на ещё неокрепший лёд, на озере находилось много людей.

Примечательно, что находившиеся на водоёме другие рыбаки никакого внимания на пострадавшего не обращали и помощи ему не оказали.