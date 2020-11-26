В Новосибирске 18-летний студент погиб, спрыгнув с моста вниз. На месте трагедии работают правоохранители.
Как сообщает портал ngs.ru, инцидент произошёл вечером 25 ноября на Октябрьском мосту. Под сооружением было обнаружено тело 18-летнего молодого человека.
По информации издания, погибший являлся студентом одного из высших учебных заведений Новосибирска. Установлено, что во время трагедии парень был один.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.