В Новосибирске студент погиб, спрыгнув с моста

В Новосибирске 18-летний студент погиб, спрыгнув с моста вниз. На месте трагедии работают правоохранители.

Как сообщает портал ngs.ru, инцидент произошёл вечером 25 ноября на Октябрьском мосту. Под сооружением было обнаружено тело 18-летнего молодого человека.

По информации издания, погибший являлся студентом одного из высших учебных заведений Новосибирска. Установлено, что во время трагедии парень был один.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.