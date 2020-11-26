В Иркутской области два младенца пострадали от кипятка

В Иркутской области пятимесячная и годовалая девочка получили сильные ожоги из-за невнимательности взрослых.

Как сообщает портал irksib.ru, одно из происшествий произошло в Черемховском районе. Когда взрослые отвлеклись и оставили ребёнка без внимания, годовалая девочка потянула за шнур электрический чайник и опрокинула его на себя, пролив кипяток. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу.

Ещё один инцидент произошёл в Тайшете. Мать купала пятимесячную дочь в бане, и по невнимательности положила девочку в таз с горячей водой. В итоге малышку с ожогами с 70% тела доставили в медучреждение.

Отмечается, что обе семьи благополучные и на учётах не состояли. В настоящее время по фактам происшествий проводится проверка.