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В Иркутской области два младенца пострадали от кипятка

Происшествия

В Иркутской области пятимесячная и годовалая девочка получили сильные ожоги из-за невнимательности взрослых.

Как сообщает портал irksib.ru, одно из происшествий произошло в Черемховском районе. Когда взрослые отвлеклись и оставили ребёнка без внимания, годовалая девочка потянула за шнур электрический чайник и опрокинула его на себя, пролив кипяток. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу.

Ещё один инцидент произошёл в Тайшете. Мать купала пятимесячную дочь в бане, и по невнимательности положила девочку в таз с горячей водой. В итоге малышку с ожогами с 70% тела доставили в медучреждение.

Отмечается, что обе семьи благополучные и на учётах не состояли. В настоящее время по фактам происшествий проводится проверка.

Автор: Максим Щегольков
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