В Татарстане 19-летний парень получил срок за попытку убийства беременной от него 14-летней девочки.
Как сообщает портал riafan. ru, молодой человек познакомился с подростком в интернете, и в апреле этого года вступил с ней в интимную связь.
Когда девушка сообщила парню, что беременна, он, испугавшись уголовного наказания за интим с несовершеннолетней, решил убить знакомую.
Он вывез девочку за город, стал избивать и душить, а когда потерпевшая потеряла сознание, погрузил её в багажник, отвёз подальше, а затем сбросил в овраг и забросал ветками.
Через несколько часов девушка пришла в себя и выбралась на дорогу, где неравнодушные граждане оказали ей помощь.
В итоге суд приговорил осуждённого к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.