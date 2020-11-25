В Татарстане парень пытался убить беременную девочку-подростка

В Татарстане 19-летний парень получил срок за попытку убийства беременной от него 14-летней девочки.

Как сообщает портал riafan. ru, молодой человек познакомился с подростком в интернете, и в апреле этого года вступил с ней в интимную связь.

Когда девушка сообщила парню, что беременна, он, испугавшись уголовного наказания за интим с несовершеннолетней, решил убить знакомую.

Он вывез девочку за город, стал избивать и душить, а когда потерпевшая потеряла сознание, погрузил её в багажник, отвёз подальше, а затем сбросил в овраг и забросал ветками.

Через несколько часов девушка пришла в себя и выбралась на дорогу, где неравнодушные граждане оказали ей помощь.

В итоге суд приговорил осуждённого к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.