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В Московской области отравился двухлетний мальчик

Происшествия

В Московской области двухлетний мальчик погиб, выпив уксус. Врачи боролись за его жизнь, но спасти ребёнка не удалось.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла в подмосковной Ивантеевке. Ребёнок проживал с родителями. На какое-то время он остался без присмотра взрослых, достал из холодильника раствор уксусной кислоты и выпил его. После этого малышу незамедлительно вызвали "скорую".

С ожогом пищевода мальчика доставили в реанимацию Сергиево-Посадской больницы. Спасти ребёнка медикам не удалось.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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