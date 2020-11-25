В турецком отеле обнаружили тело скончавшегося туриста.
Как сообщает портал dni24. com, в полицию обратился консьерж отеля. Он заметил, что постоялец уже несколько дней не выходит из номера и пропускает завтраки. На стук в дверь никто не ответил, и тогда работник гостиницы вызвал правоохранителей. Полицейские обнаружили тело гостя рядом с кроватью.
Прибывшие на место медики определили, что мужчина умер около двух дней назад. Тело отправили на экспертизу, чтобы определить причину смерти. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.