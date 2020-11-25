Тело туриста два дня пролежало в отеле Турции

В турецком отеле обнаружили тело скончавшегося туриста.

Как сообщает портал dni24. com, в полицию обратился консьерж отеля. Он заметил, что постоялец уже несколько дней не выходит из номера и пропускает завтраки. На стук в дверь никто не ответил, и тогда работник гостиницы вызвал правоохранителей. Полицейские обнаружили тело гостя рядом с кроватью.

Прибывшие на место медики определили, что мужчина умер около двух дней назад. Тело отправили на экспертизу, чтобы определить причину смерти. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено.