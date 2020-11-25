На Кубани пенсионер убил жену, её сына и угрожал полицейским

На Кубани пенсионер убил жену, её сына, ранил двоих человек, а после угрожал ружьём полицейским.

Как сообщает портал regnum. ru, 67-летний житель кубанской станицы утром 25 ноября поссорился с супругой, после чего нанёс ей удары ножом, от которых она скончалась. Затем пенсионер поехал к дому 43-летнего сына женщины. В дверях он ранил невестку, а затем и самого мужчину.

Далее агрессивный кубанец направился к ещё одному сыну погибшей супруги, и убил его ножом.

Пенсионер попытался скрыться, однако путь ему преградили полицейские. Он стал угрожать им ружьём, но его оперативно обезвредили.

В настоящее время убийца задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.