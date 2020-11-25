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Под Волгоградом восьмилетняя девочка заразилась бешенством

Происшествия

В Волгоградской области собака покусала девочку, после чего восьмилетний ребёнок заразился бешенством.

Как сообщает портал vdv-s. ru, инцидент произошёл ещё в конце лета. В августе девочку покусала собака, которую семья нашла на улице и приютила. Через некоторое время животное скончалось.

В настоящее время у ребёнка в полной мере проявляются симптомы бешенства. По некоторым данным, школьница покусала родителей и напала на медработника. Врачи борются за жизнь пострадавшего ребёнка.

Сейчас специализированные службы проводят проверку по данному факту.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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