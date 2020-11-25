Мужчина переболел тремя вирусами, а позже пострадал от укуса кобры

Британец Иан Джонс, находясь в Индии, переболел тремя разными вирусами, а позже пострадал от укуса кобры.

Как сообщают "Аргументы и факты", мужчина приехал в Индию, чтобы заниматься благотворительным проектом. За время поездки он успел трижды переболеть опасными болезнями: малярией, лихорадкой Денге и коронавирусом.

Джонс справился с болезнями, но недавно с ним вновь случилась беда. Британец находился на предприятии, которое возглавляет, и услышал, как его пёс стал громко лаять. Мужчина потянул к питомцу руку, и в этот момент его дважды укусила чёрная кобра.

Мужчина, который приехал в Индию, чтобы заниматься благотворительностью, теперь сам оказался на грани банкротства: счета за медицинские услуги в Индии стремительно растут. Семья пострадавшего объявила сбор средств, и сумма на счету быстро возрастает.

Состояние Джонса стабилизировалось, но по-прежнему вызывает опасения: он полностью ослеп и у него парализованы ноги. Врачи гарантий пока не дают.