Рабочего избили и изнасиловали за требование выплатить зарплату

В Ленинградской области мужчина потребовал зарплаты от работодателя. В ответ его избили, изнасиловали и незаконно удерживали.

Как сообщает РИА "Новости", мужчина нашёл объявление о найме разнорабочих, и в октябре этого года трудоустроился по нему. Он трудился на разных объектах региона, при этом работодатель не спешил оплачивать его услуги.

В итоге, 17 ноября рабочий приехал домой к нанимателю, чтобы получить заработную плату. В ответ на это его избили, отняли паспорт и телефон, после чего изнасиловали.

Пострадавшего удерживали в доме до 24 ноября. После освобождения он был в тяжёлом состоянии передан медикам.

В настоящее время в отношении трёх истязателей возбуждены уголовные дела.