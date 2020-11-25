Массажиста санатория осудили за интим с несовершеннолетними

В Сочи массажиста санатория осудили за растление несовершеннолетних. Мужчина получил длительный срок.

Как сообщает портал yugtimes. com, на момент совершения преступления мужчина работал в санатории медбратом по массажу. В учреждении проходили лечение дети с ограниченными возможностями здоровья. Массажист приставал к шестерым несовершеннолетним, его действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

В итоге суд признал медработника виновным. Он попытался обжаловать приговор, но суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для смягчения приговора. Обвиняемый получил 17 лет колонии строгого режима. Кроме того, ему 15 лет запрещено занимать определённые должности.